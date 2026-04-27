وزارة الشباب والرياضة تطلق ملتقى توظيف في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 10:39 مساءً -

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر ووزارة العمل، ملتقى توظيف بالقاهرة، يستهدف الشباب الباحثين عن فرص عمل في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي وفتح آفاق مهنية واعدة أمام الشباب.

شهد الملتقى حضور السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، ومشاركة نخبة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، فضلاً عن عدد من الخبراء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية التي تناولت متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والمهارات الأكثر طلبًا خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا، بما يسهم في تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم التنافسية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرصها المستمر على دعم توظيف الشباب، وربطهم بفرص عمل حقيقية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متزايدًا، بما يعزز من فرص التطوير المهني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يمثل الملتقى منصة فعّالة للتواصل المباشر بين الشباب وأصحاب الأعمال، ويسهم في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الابتكار والتحول الرقمي.