بعد حصوله على الإنذار الثالث.. محمد هانى يغيب عن الأهلى فى مباراة القمة للإيقاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 09:38 مساءً - تأكد غياب محم هاني لاعب الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة القادم، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه مع بيراميدز في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: حمزة علاء ومحمد علي بن رمضان ومحمد شكري وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأحمد عيد ومروان عثمان وعمر معوض.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - عودة فاخوري - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - دودو الجباس