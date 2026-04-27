الرطوبة في الجسم: ما دوت الخليج.. وكيف تؤثر على صحتكِ؟

سمعنا الكثير عن التهابات الجسم، وتناولناها في مقالاتٍ عدة؛ لكن الأمر الجديد الذي استحوذ على اهتمامي مؤخرًا هو الرطوبة في الجسم، وهي تختلف عن الرطوبة الموجودة في الجو حولنا.

نعم عزيزتي، ما سمعتهِ صحيح وغريب في نفس الوقت، لكنه موجود ونتسببُ به في كثيرٍ من الأوقات لأنفسنا.

في الطب الصيني القديم، يُعتقد أن كثيرًا من الأمراض ناجمةٌ عما يُعرف بمصطلح Dampness أو الرطوبة؛ والتي تُشبه "الريح الرطبة" بحسب التعبير الصيني، يمكن أن تأتي من الطعام أو من المشي حافية القدمين على أرضٍ باردة، حتى نتيجةً لعدم تجفيف شعركِ بعد الاستحمام والقيام بكافة أموركِ اليومية فيما يُصيب البرد فروة رأسكِ والذي ينتقل بعدها لداخلكِ.

هل تعلمين عزيزتي أن السلطة، على سبيل المثال، يمكن أن تُصيبكِ بالرطوبة؟ وكذلك الأمر بالنسبة للأطعمة غير المطبوخة. وبمجرد أن تُصابي بالرطوبة أو الريح الرطبة في جسمكِ، فإن ذلك يخلقُ بيئةً نشطة لتكاثر الأمراض أو الالتهابات؛ ويمكن للرطوبة أيضًا أن تزيد من احتمالية الإصابة بالبلغم Phlegm في الجسم، وهو بلغم غير مرئي يمكن أن يُصيبكِ بضبابية الدماغ والانتفاخ، بالإضافة إلى البلغم المرئي الذي تسعلين وتُخرجيه من جسمكِ عن طريق الفم في محاولةٍ للتخلص من ذلك المخاط المزعج. ويُعتبر هذا البلغم في الطب الصيني، مادة مرضية مُسبَبة للعديد من المشكلات الصحية، ويجب التخلص منها.

لا شك في أنكِ تربطين الآن بين مشكلة المخاط الزائدة التي تعانين منها منذ فترة، وبين احتمال إصابتكِ بالرطوبة، أليس كذلك؟ حسنًا، لستِ وحدكِ من تفعل ذلك، فأنا أيضًا أعاني من المشكلة ذاتها، وأحتاجُ لمعالجتها من خلال معرفة المزيد عن الرطوبة في الجسم وكيفية التخلص منها. لهذا أدعوكِ عزيزتي لمتابعة قراءة هذه المقالة، التي استقيتُ معلوماتها القيَمة من عدة مصادر مهمة منها موقع Realign Health Clinic؛ وهي عيادة مختصة بالعافية، الصحة والعلاج بتقويم العمود الفقري في سيدني أستراليا.

عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام قد يزيد من الرطوبة في الجسم

الرطوبة في الجسم: احتباس مائي يتسبب بالأمراض

بين الحين والآخر، يمرّ معظمنا بفتراتٍ نشعرُ فيها بالخمول، الثقل والتعب، دون سببٍ واضح؛ مع إننا نتناولُ الطعام الصحي، نلتزمُ بأوقات نومٍ منتظمة، نمارسُ الرياضة بشكلٍ مستمر وننعمُ بسلامٍ داخلي.

في الطب الصيني التقليدي، يُعدَ الرطوبة أو الاحتباس المائي، أحد أسباب هذا الشعور بالمرض. ويُعرف الاحتباس المائي بأنه ما يُطلق عليه في الطب الحديث إسم "الرطوبة"، وقد يُسبَب هذا الاحتباس المائي العديد من المشاكل الصحية.

يصف الطب الصيني التقليدي "الاحتباس المائي" بأنه ماءٌ ثقيل ولزج؛ يرتبط بركود تدفق الدم وتراكم البلغم. كما أنه يُعنى بشكلٍ أساسي بنشاط "الطحال" - ولكن ليس الطحال كما قد تعرفينه. عندما يُشير ممارسو الطب الصيني التقليدي إلى "الطحال" في هذه الحالة، فإنهم يقصدون المعدة وعملية تحويل الطعام والسوائل إلى مغذيات للجسم - أي عملية الهضم.

قبل الخوض في أسباب الاحتباس المائي، من المهم فهم وجود نوعين مختلفين من "الرطوبة" في الطب التقليدي: الرطوبة الخارجية والرطوبة الداخلية.

قد تنتج الرطوبة الخارجية عن ارتداء ملابس مبللة، أو التعرض لطقسٍ رطب أو رطوبة عالية، خاصةً في فصل الصيف. في حين تنتج الرطوبة الداخلية عن عوامل أخرى، مثل عدم انتظام عادات الأكل، الإفراط في تناول الأطعمة الباردة أو النيئة أو الدهنية أو الحلوة، أو الكحول. في الواقع، قد يؤدي الإفراط في تناول أي نوعٍ من الطعام إلى رطوبة داخلية، لأنه يعيق عملية الهضم.

وبحسب الطب التقليدي، عندما لا يعملُ جهاز الهضم بكفاءة؛ قد تتراكم بقايا الطعام والسوائل التي لم تُهضم في الجسم، متحولةً إلى رطوبة بعد فترةٍ طويلة. ولكن حتى بدون الإفراط في تناول الطعام، قد تحدث هذه العملية إذا كان الطحال (المكون المسؤول عن المعدة والهضم) ضعيفًا بطبيعته.

كيف تعرفين ما إذا كنتِ تعانين من الرطوبة في الجسم؟

تشملُ بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

1. الصداع، الدوار، وتقلبَات المزاج

2. صعوبة النوم، كثرة التبوَل، وصفير في الصدر ليلاً

3. إفرازات أنفية مائية وبلغم

4. ألم وتيبَس في مفاصل اليدين، أو برودة اليدين والقدمين

5. عدد من مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل متعلقة بالغذاء، بما في ذلك ألم المعدة، الغثيان، زيادة الوزن، والإسهال.

طرق التخلص من الرطوبة في الجسم

لا تجزعي عزيزتي؛ فلكل مشكلةٍ حل، والرطوبة في الجسم ليست مشكلتكِ وحدكِ، ويمكنكِ التخلص منها بطرقٍ عدة.

إذا كنتِ تعانين من الأعراض المذكورة أعلاه، فهناك بعض الخطوات التي يمكنكِ اتخاذها لعلاج الرطوبة الزائدة بطريقةٍ شاملة وطبيعية. وإلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام والحد من التعرض للرطوبة أو الطقس الرطب، يعتمدُ جزءٌ كبير من علاج الرطوبة الزائدة، على نظامكِ الغذائي؛ وذلك لأن الرطوبة الزائدة تؤثر بشكلٍ أساسي على عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تناول الخضروات المطبوخة بين الحين والآخر يُساعدكِ في التخلص من رطوبة الجسم

إليكِ بعض النصائح الغذائية لضمان التخلص من الرطوبة:

• احرصي على تناول الطعام والشراب في درجة حرارة الغرفة أو دافئة، بدلاً من أن تكون باردة.

• تناولي كميات أقل من الطعام، وتعلّمي متى تشعرين بالشبع، حتى لا تُفرطي في الأكل.

• أضيفي المزيد من الأطعمة الصحية إلى نظامكِ الغذائي، مثل الحبوب الكاملة، الخضراوات المطبوخة، البقوليات، البذور، بالإضافة إلى كميات قليلة من اللحوم، الأسماك والدواجن.

• استخدمي التوابل المُرّة، الحلوة والعطرية في طهيكِ، بما في ذلك الريحان، الفلفل الأسود، الهيل، الفلفل الحار، القرفة، القرنفل، الثوم، الزنجبيل، الفجل، الخردل، جوزة الطيب، البقدونس، الزعتر، والكركم.

قد ترغبين أيضاً في تجربة الوخز بالإبر كعلاجٍ محتمل للرطوبة والأعراض المصاحبة لها. ويشير الطب الصيني التقليدي إلى استخدام الوخز بالإبر لتصريف السوائل المحتبسة من الجسم، كما قد يُساعد على تقوية الطحال والجهاز الهضمي.

في الخلاصة؛ فإن الرطوبة في الجسم أو الاحتباس المائي، يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على صحتكِ ورفاهكِ. لذا من الأفضل السعي دومًا للتخلص من هذه الرطوبة المزعجة، أولًا من خلال التقليل من الأسباب المؤدية لحدوثها، ومن ثم اتباع بعض النصائح المساعدة في تخليصكِ منها.

وفي المرة القادمة التي تخرجين فيها من الحمام، تذّكري أن تجفيف الشعر (على ضآلة هذا الفعل البسيط) سيحميكِ من الرطوبة والبلغم المُسبَبين للعديد من الأمراض.