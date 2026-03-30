حملات مكثفة بعددٍ من المدن الجديدة لضبط وإزالة المخالفات ومنع الظواهر العشوائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 03:30 مساءً -

في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام، ومنع كافة الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، نفذت أجهزة تنمية مدن "العاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والشيخ زايد"، حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقريراً عن نتائج الحملات، تضمن تنفيذ حملات بمدينة العاشر من رمضان استهدفت عددًا من المناطق، للقضاء على المظاهر العشوائية وتيسير الحركة المرورية، وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 46 مركبة تُستخدم في أنشطة غير منظمة، حيث تم التحفظ عليها، إلى جانب التحفظ على عدد من العربات المتحركة والاستاندات المخالفة، في إطار جهود التصدي للممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على البيئة العامة وتعوق السيولة المرورية، كما تضمنت الحملات استهداف عددًا من المناطق ذات الكثافات المرتفعة، ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع الإشغالات والأنشطة غير المنظمة.

وامتدت الحملات بمدينة العاشر من رمضان، إلى سوق الحي السادس عشر (اللوتس)، حيث تم رفع كافة الإشغالات وإعادة الانضباط بالموقع، بما يسهم في منع التعدي على الطرق والأرصفة وتيسير حركة المواطنين.

وواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملاته المكثفة لإزالة المخالفات البنائية والتعديات في مهدها استهدفت عددًا من المناطق، أسفرت عن تنفيذ إزالات فورية لعدد من المخالفات البنائية، شملت إزالة حوائط وأعمدة الردود الخلفية، وفك الشدات الخشبية لأعمال مخالفة، وإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص، إلى جانب منع أعمال ضم قطع أراضٍ بالمخالفة للاشتراطات.

كما تضمنت الحملات ضبط عدد من مخالفات تغيير النشاط من سكني إلى أنشطة غير مرخصة، منها تحويل وحدات سكنية إلى ورش ومخازن، فضلًا عن التحفظ على معدات مخالفة، والتعامل الفوري مع محاولات تشوين مواد بناء تمهيدًا لأعمال مخالفة، وذلك في إطار فرض الانضباط ومنع أي تجاوزات عمرانية.

وواصل جهاز مدينة الشيخ زايد حملاته اليومية لإزالة المخالفات فور رصدها، حفاظًا على النسق الحضاري والتخطيط العمراني السليم، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال مخالفة بمنطقة بيت الوطن، بعد رصد أعمال بدروم مخالفة للاشتراطات البنائية المعتمدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح باستمرار أي أعمال خارج الإطار القانوني.