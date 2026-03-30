من خلال 1300 منفذ.. الداخلية تعلن مد "مبادرة كلنا واحد" لمدة شهر للمساهمة في تخفض أسعار السلع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 03:30 مساءً - فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. تحت رعاية السيد/رئيس الجمهورية أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% على السلع الغذائية ، ومنتجات الشركات التجارية والصناعية ، لمدة شهر إعتباراً من (1 أبريل 2026) بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

حيث تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولى كبرى السلاسل التجارية ومحال الخضروات والفاكهة وذلك على النحو التالى (2642 فرع للسلاسل التجارية -160 شادر رئيسى وفرعى –107 قافلة متحركة) "بإجمالى 2909 فرع ومنفذ".. بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1300) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.