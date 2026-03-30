في ذكرى "يوم الأرض".. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف "حرب الإبادة" على شعب فلسطين وتحذر من مخططات التهجير القسري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 04:31 مساءً -

طالبت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وممارسة كافة أشكال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، مع تقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز صموده وبقائه على أرضه.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بمناسبة “يوم الأرض الفلسطيني” الذي يوافق 30 مارس من كل عام، حيث أكدت الجامعة أهمية إفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وصولًا إلى إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه المناسبة توافق الذكرى الخمسين لهبة الجماهير العربية داخل أراضي 1948 عام 1976، احتجاجًا على استيلاء الاحتلال على نحو 21 ألف دونم من أراضي القرى العربية في الجليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد وإصابة واعتقال مئات الفلسطينيين.

وأكدت أن ذكرى يوم الأرض هذا العام تأتي في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية والتوسعية للاحتلال، والاستيلاء على المزيد من الأراضي والموارد، إلى جانب منع الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإغلاق المسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأضافت أن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته لتهويد القدس والأماكن المقدسة، والمضي في سياسات الضم وتهجير الفلسطينيين، إلى جانب عمليات القتل وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، فضلًا عن سن تشريعات عنصرية واستمرار حجز أموال المقاصة، بما يهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية.

وفي ختام بيانها، وجهت الجامعة العربية تحية تقدير واعتزاز للشعب الفلسطيني لصموده وتمسكه بحقوقه الوطنية، مؤكدة دعمها الكامل لنضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.