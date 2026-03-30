مصر تدين الاعتداءات ضد منشآت عسكرية ومدنية بدولة الكويت الشقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 04:31 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة التي استهدفت معسكراً للقوات المسلحة ومحطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بدولة الكويت الشقيقة، ما أسفر عن وقوع مصابين من القوات المسلحة الكويتية، وتعرب عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر أن هذه الاعتداءات المرفوضة وغير المبررة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الإقليميين في هذا الظرف الدقيق.