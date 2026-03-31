بعد التنسيق مع التعليم العالي .. لا تعليق للدراسة بالجامعات غدا واستمرار انعقاد امتحانات الميد تيرم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:17 مساءً - أكد عدد من القيادات الجامعية، أنه بعد إجراء تنسيق مع وزارة التعليم العالى، بشأن تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الميد تيرم بالجامعات غدا الأربعاء، لسوء الأحوال الجوية، تقرر أنه لا تعليق للدراسة بالجامعات غدا حتى الآن.

وأضاف المصدرفي تصريحاته الصحفية استمرار انعقاد امتحانات الميد تيرم بالكليات الجامعية مع تحقيق مرونة من الجامعات والكليات فى احقية الطلاب المتعذر وصولهم او الوصول متأخرا للامتحانات بالاحتفاظ باحقيته باعادة الاختبار والاحتفاظ بكامل الدرجات بعد تقديم عذر لقطاع التعليم والطلاب بالكلية المقيد بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أنه في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات ؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.