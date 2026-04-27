نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب يشتري سندات بقيمة 51 مليون دولار خلال مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 05:11 صباحاً - _ أظهرت إفصاحات مالية نُشرت اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات بقيمة لا تقل عن 51 مليون دولار خلال شهر مارس، شملت عدة قطاعات.

وأشارت نماذج صادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة إلى أن ترامب أجرى 175 معاملة مالية خلال الشهر الماضي، دون الإفصاح عن القيم الدقيقة لكل عملية بيع أو شراء، حيث تكتفي النماذج بعرض نطاقات تقديرية للقيم.

وكانت معظم الأصول التي تم الكشف عنها عبارة عن سندات بلدية صادرة عن ولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية، إلى جانب كيانات مرتبطة بوكالات حكومية أو شراكات بين القطاعين العام والخاص.

