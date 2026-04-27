نقابة الصحفيين تعلن قوائم المرشحين لانتخابات شعبة محرري الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:34 صباحاً - أعلنت نقابة الصحفيين كشوف المرشحين لانتخابات شعبة محرري الصحة، والتي تشمل منصب رئيس الشعبة وأعضاء المكتب التنفيذي، تمهيدًا لإجراء الانتخابات خلال الجمعية العمومية المقررة مطلع مايو المقبل.

وضمت قائمة المرشحين على منصب رئيس الشعبة الزميل عبدالله محمد السيد عدلي، المعروف صحفيًا باسم عبدالله الصبيحي، من جريدة الأهرام.

وفيما يتعلق بعضوية المكتب التنفيذي، تقدم للترشح كل من: فاتن خديوي علي خديوي “فاتن خديوي” من جريدة الدستور، وإيمان عبد الفتاح محمد عبد العال الجندي “إيمان الجندي” من جريدة الوفد، وعاطف محمود محمد محمود السيد “عاطف السيد” من جريدة البوابة، وعبد المجيد عبدالله أحمد عبدالله “عبد المجيد عبدالله” من جريدة عالم المال، ومروة صالح محمد صالح “مروة صالح” من جريدة أخبار اليوم، ومصطفى حجاج محمود طلحة “مصطفى حجاج” من جريدة الفتح، ومنى السيد حسين خليل “منى السيد” من جريدة الأهرام.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن، يُفتح باب التصويت لاختيار رئيس الشعبة وأربعة أعضاء للمكتب التنفيذي، مع إعلان كشوف الجمعية العمومية لإتاحة الفرصة لتعديل العضوية خلال يومي 27 و28 أبريل.

كما تقرر فتح باب الطعون والتنازلات يومي 29 و30 أبريل، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد انتهاء المدة، بشرط سداد اشتراكات النقابة والقيد بعضوية الشعبة.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية يوم الأحد 3 مايو، حيث يبدأ تسجيل الحضور من الرابعة عصرًا حتى الخامسة، ويُجرى التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعة، يعقبه فرز الأصوات مباشرة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم مد التسجيل لمدة ساعتين، وإذا لم يكتمل النصاب، تؤجل الجمعية إلى يوم 10 مايو 2026، على أن تنعقد بحضور 25% من الأعضاء، وفقًا للضوابط المنظمة.