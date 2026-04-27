أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وإمتنان من آل القرشي

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وإمتنان من آل القرشيتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس برقية شكر وإمتنان جوابية من آل القرشي رداً على مواساة رئيس المؤتمر لهم بوفاة الفقيد الاستاذ/ محمد شاهر حسن القرشي، ينشر ( المؤتمر نت ) فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني ونيابةً عن أخواني وأسرتنا الكريمة، أن أتقدم لشخصكم الكريم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على برقية العزاء والمواساة الصادقة والكريمة التي بعثتم بها إلينا في وفاة فقيدنا المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ/ محمد شاهر حسن القرشي.. والتي كان لها الأثر الكبير والطيب في نفوسنا جميعاً..

إن برقيتكم إلينا بهذا المصاب الأليم أكدت على طيب أصلكم، ونبل مشاعركم، وموقفكم الإنساني الصادق والرفيع..

نكرر شكرنا وتقديرنا إليكم ونسأل الله العزيز الكريم أن يتغمد فقيدنا وموتانا وموتاكم جميعاً بواسع رحمته، وأن يشملهم بمغفرته، ويُسكنهم فسيح جناته، مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقاً..

وجزاكم الله خيراً، ولا أراكم مكروهاً في عزيزٍ لديكم..

وتقبلوا خالص التحية والامتنان والتقدير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم/

خالد محمد شاهر حسن القرشي

وآل القرشي كافة