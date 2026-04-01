الداخلية: المقطع المتداول لإهانة مواطن على يد فرد شرطة أثناء لقاء تلفزيوني لمسؤول على الهواء "مفبرك"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 01:23 صباحاً - بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن جزء من حوار تلفزيونى تم إجرائه مع أحد المسئولين بإحدى القنوات الفضائية حول تنفيذ قرار الغلق الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، يظهر ضمن محتواه فرد شرطة (مرتدياً الزى الأميرى الصيفى فى غير التوقيت الرسمى) حال قيامه بجذب أحد المواطنين بطريقة غير لائقة.

وبالفحص تبين أن المحتوى الظاهر لفرد الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه مفبرك بتقنية الذكاء الإصطناعى.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك المقطع.