«الصحة» تقدم أكثر من 94.7 مليون خدمة طبية وعلاجية خلال 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 10:27 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 94 مليونًا و701 ألفًا و569 خدمة طبية وعلاجية، وإصدار قرارات نفقة الدولة خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بحوكمة وسرعة الاستجابة لضمان رضا المواطنين عن الخدمات العلاجية بالمستشفيات العامة والنوعية والصدرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات شملت 87 مليونًا و768 ألفًا و184 خدمة بالمستشفيات العامة، منها 270 ألفًا و270 حالة بالرعايات المركزة، و103 آلاف و474 طفلاً بالحضانات، إضاف إلى خدمات الغسيل الكلوي المقدمة لأكثر من 3.7 مليون حالة، وإجراء أكثر من 1.5 مليون عملية جراحية متنوعة، مع تقديم 19 مليونًا و648 ألفًا من خدمات الطوارئ، و62 مليونًا و386 ألفًا بالخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، إلى إصدار 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة، مع إجراء مناظرات وكشوف طبية لـ7010 حالات عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لتيسير العلاج عن بعد دون مشقة التنقل، خاصة للحالات الحرجة.

واستعرض الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنجازات مستشفيات الأمراض الصدرية، حيث بلغت إجمالي الخدمات 2 مليون و910 آلاف و462 خدمة، منها 2.2 مليون خدمة بالعيادات الخارجية، مع استفادة أكثر من 68 ألف حالة بالرعايات المركزة، وتقديم 585 ألف خدمة أشعة، إضافة إلى إجراء 1975 منظار شعبي وصدري و4949 عملية جراحية، إلى جانب تقديم خدمات التشخيص والمناظرة عن بعد لـ6225 حالة حرجة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على التطوير المستمر لأداء الأطباء، وتحديث الأجهزة الطبية، وحوكمة الإجراءات العلاجية لضمان حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة بكافة المستشفيات التابعة لها.