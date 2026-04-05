جثمان المهندس حسام صادق شهيد بتروجت بالإمارات يصل مطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 09:30 مساءً - استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد المهندس حسام صادق خليفة، الذي توفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، متأثراً بإصابته نتيجة سقوط أجزاء من حطام استهدافات داخل حقل الغاز الذي كان يعمل به، وذلك في سياق تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران.

وكان في استقبال الجثمان فور وصوله من ابو ظبي، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ووفد من شركة بتروجت، والمهندس وليد لطفي رئيس الشركة وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء نقابة بتروجت.

وصل الجثمان علي متن طيران الإتحاد القادمة من ابو ظبي ،حيث كان في استقباله بقرية البضائع بالمطار عدد من الأهالي والأصدقاء وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وقامت سلطات مطار القاهرة بتشكيل فرق متخصصة من كافة الإدارات العاملة بالمطار ،والتي قامت باستقبال الجثمان و تسهيل كافة الإجراءات منذ وصوله، حتى الإفراج عنه من قرية البضائع، وتسليمه لأسرته تمهيداً لدفنه بمقابر الأسرة بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

ونعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجميع قيادات قطاع البترول والعاملين بشركاته، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت – فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي، خلال عمليات الإخلاء في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وقعت الحادثة داخل موقع ميرام 4 ، التابع لأعمال شركة بتروجت ، حيث كانت ثلاث أوناش تعمل في الموقع قبل أن تتعرض للقصف، ما أدى إلى تناثر الشظايا بشكل مباشر داخل نطاق العمل. وأفادت المعلومات الأولية أن إحدى هذه الشظايا أصابت السيارة التي كان يستقلها المهندس حسام داخل الموقع، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

كما أسفر الحادث عن إصابة سائق المركبة بإصابات بالغة، دخل على أثرها في حالة حرجة، بينما أصيب عدد من العاملين الآخرين بإصابات متفاوتة، تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.