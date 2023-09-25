مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 09:31 مساءً - سلم السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية بفيينا الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى إلى رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك أثناء مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ 67 والذى يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجارى بحضور رؤساء الهيئات النووية المصرية.

وقالت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي ووصفه بأنه رجل الأفعال لا الاقوال، موضحا أنه يتابع البرنامج النووي المصري ويبارك علي التقدم الذي حدث به وان اتفاقية الأمان النووي ستعزز هذا الأمر في مصر.

الجدير بالذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد تبنت الاتفاقية وشرحت أبعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية، حيال المشروع النووي بالضبعة، والتى تكللت بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، لاسيما وأنها بمثابة الإتفاقية الأساسية في المجال النووي، وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994 ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تٌقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.

وتهدف الاتفاقية، إلى تحقيق 3 نقاط رئيسية، تتمثل في بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، والثانية إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، أما الثالثة فهي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.