183 يوما ودخول الطلاب تدريجيا من 12 سبتمبر.. موعد بدء الدراسة للعام 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 11:28 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الدراسة تنطلق بداية من 12 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 24 يونيو 2027، حيث يبلغ عدد أيام الدراسة 183 يوما دراسياً ويصل إجمالى أيام الدراسة بالترم الأول 93 يوما و90 يوما بالفصل الدراسي الثاني 2027، بإجمالي 39 أسبوعا دراسياً.

الوزير يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026/ 2027.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ العام الدراسي قبل انطلاق الدراسة بالجامعات بأسبوع، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للعملية التعليمية.



مشروع متكامل لالغاء الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية



كما أشار الوزير إلى أنه يجري تنفيذ مشروع متكامل بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يستهدف القضاء على نظام الفترتين وإلغاء الفترة المسائية للمرحلة الابتدائية بشكل كامل بحلول العام الدراسي 2027، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ورفع كفاءة المباني التعليمية القائمة، واستغلال الفراغات المتاحة بما يواكب الكثافات الطلابية في مختلف المحافظات، ويحقق بيئة تعليمية مناسبة تدعم جودة العملية التعليمية وتوفر مناخًا أفضل للتعلم.



تسليم طلاب التعليم الفنى التابلت



كما أكد الوزير أنه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، سيتم تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة التابلت، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، مضيفا أنه سيتم إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفنى ضمن المناهج الدراسية، بما يعزز من مهارات الطلاب التكنولوجية، وينمي قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي، ويواكب متطلبات وظائف المستقبل والتطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.