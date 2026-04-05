عدى الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك أمام المصرى بصناعة من بيزيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 11:28 مساءً - مرت 30 دقيقة من عمر الشوط الأول من مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ونجح عدى الدباغ فى تسجيل هدف التعادل بعد صناعة من خوان بيزيرا.

وسجل أسامة زمراوي هدف التقدم للمصري فى شباك الزمالك، بالدقيقة 12 من عمر المباراة، بعدها تصدى حارس الفريق البورسعيدى لكرة خطيرة سددها عبد الله السعيد من ضربة ثابتة.



يضم تشكيل الزمالك كلاً من:



ـ حراسة المرمى : مهدي سليمان.

ـ خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

ـ خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

ـ خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي الونش" ومحمد ابراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود جهاد وآدم كايد وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من:



- حراسة المرمى: عصام ثروت.

- خط الظهر: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، مصطفى العش، أحمد أيمن منصور.

- خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، أسامة زمراوي.

- الهجوم: منذر طمين، صلاح محسن.

البدلاء: محمد شحاته لحراسة المرمى، محمد الشامي، كريم بامبو، ميدو جابر، عمر الساعي، بونور موجيشا، مصطفى زيدان، عميد صوافطة، أحمد القرموطي.

جدول ترتيب الدوري المصري



ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب المجموعة برصيد 43 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، لكن بفارق الأهداف لصالح الأبيض، ما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ليبقى ضمن دائرة المنافسة بقوة، فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وفي المراكز التالية، يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، يليه سموحة في المركز السادس بـ31 نقطة، ثم إنبي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.