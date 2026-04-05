قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه قاهر أرسنال في نصف النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 11:28 مساءً - أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2025-2026، مساء اليوم الأحد، بمواجهة مثيرة جمعت بين وست هام يونايتد وليدز يونايتد، قبل أن تُسحب قرعة الدور نصف النهائي مباشرة عقب نهاية اللقاء.

قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون، بينما يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد، في مواجهتين مرتقبتين.



وست هام ضد ليدز



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن تمتد إلى الأشواط الإضافية دون جديد، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح ليدز بنتيجة (4-2)، ليحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وشهد الدور ربع النهائي أيضًا نتائج قوية، حيث حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على ليفربول بأربعة أهداف دون رد، فيما ودّع آرسنال البطولة عقب خسارته أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف. كما واصل تشيلسي تألقه واكتسح بورت فايل بسباعية نظيفة.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا نصف النهائي على ملعب ويمبلي يومي 25 و26 أبريل 2026، وسط ترقب كبير لمعرفة هوية المتأهلين إلى النهائي.