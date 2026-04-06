د.فريد: استمرار العمل بمجمعات خدمات المستثمرين طوال الأسبوع

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 12:13 صباحاً - محمد أحمد_ أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار العمل بكافة مجمعات خدمات المستثمرين والمراكز الخدمية التابعة للوزارة بكامل طاقاتها التشغيلية طوال أيام الأسبوع، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعتادة؛ بما يضمن حصول المستثمرين والمواطنين على مختلف الخدمات بكفاءة عالية ودون أي تأخير.

وأوضح الوزير انتظام العمل يوم الأحد، سواء من خلال الحضور الفعلي بمراكز خدمات المستثمرين أو عبر المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون توقف.

يأتي ذلك في ضوء قرار الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد ببعض الجهات والأجهزة يوم الأحد خلال شهر أبريل – على أن يتم مراجعته– وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد النفقات.

وفي هذا السياق، قام الوزير اليوم الأحد، بمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمستثمرين في عدد من المراكز على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة تضع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات على رأس أولوياتها، مؤكدًا التزام كافة المجمعات الخدمية بتقديم الدعم الكامل لقطاع الأعمال والاستثمار، مع الالتزام الكامل بخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وشدد الوزير على أن منظومة العمل الخدمي بكافة قطاعاتها مستمرة دون أي تأثر بإجراءات الترشيد، مؤكدًا أن تلك الإجراءات لن تمس جودة الخدمات أو زمن إنجاز المعاملات.

