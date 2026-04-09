إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك " رعد - 2 "

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 01:27 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب المصري - الباكستاني المشترك "رعد - 2"، بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، وذلك على ميادين التدريب القتالي الخاصة بالقوات الخاصة في باكستان، حيث تستمر فعالياته لعدة أيام.

ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتمارين المشتركة التي تغطي موضوعات وأهداف أعمال القوات الخاصة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بما يسهم في تبادل الخبرات التكتيكية، وتوحيد المفاهيم العملياتية، وتعزيز التنسيق والانسجام، إلى جانب رفع كفاءة وصقل مهارات العناصر المشاركة.

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة القوات المسلحة لتنفيذ تدريبات مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم أواصر التعاون العسكري ويعزز تبادل الخبرات في مختلف المجالات.