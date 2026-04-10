ضبط أكثر من 105 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً ومحظور تداولها بالأسواق داخل مخزن بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 04:27 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (القائم على إدارة مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" - كائن بالمنوفية)، وبحوزته (أكثر من 105 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع "مهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها ومحظور تداولها بالأسواق") تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.