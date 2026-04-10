ضبط 398 قضية مخدرات و172 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 04:27 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (398) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (453) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (375 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (15 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (12 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (11 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت قرابة (8 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت قرابة (7 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (4 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر بودرة الحشيش وزنت (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (5 جرام).

عدد (3378) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (172 قطعة سلاح نارى بحوزة 150 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

رشاش.

(9) بنادق آلية.

(20) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(136) فرد خرطوش.

(556) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(252) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48687) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(359) حكم جناية.

(27442) حكم حبس جزئى.

(5042) حكم حبس مستأنف.

(40263) حكم غرامة.

(11581) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (24) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المبلغ بسرقتها : إعادة عدد (5) دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (23582) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.