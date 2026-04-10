مد غلق المحلات والمطاعم ساعتين من 9 حتى 11 مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 07:23 مساءً - أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن استمرار مواعيد إغلاق المنشآت التجارية والمقاهي، فى الأيام العادية حتى التاسعة مساء، ومد ساعتين حتى الساعة 11 مساء بدءا من اليوم الجمعة 10 أبريل حتى نهاية شهر أبريل، طبقا لتعليمات رئيس الوزراء خلال أعياد القيامة، مما يمنح الشارع المصري متنفساً إضافياً.

مد ساعات العمل

وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للمادة التي تسمح بمد ساعات العمل في العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، والأعياد وذلك ضمن خطة الدولة لموازنة احتياجات المواطنين مع استراتيجية ترشيد الطاقة القومية.

مرونة المحليات في التعامل مع قرارات الغلق

ويأتي هذا التحرك ليؤكد مرونة الإدارة المحلية في التعامل مع قرارات الغلق، بما يخدم مصلحة التجار والمستهلكين على حد سواء.