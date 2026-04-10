مصر للطيران تستكمل التشغيل التدريجى لرحلات دبى وأبو ظبى والشارقة والدمام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 07:23 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران عن بدء استكمال التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى كلٍ من (الشارقة، دبي، الرياض) بمعدل رحلة واحدة يوميا، ورحلتين يوميا إلى كلٍ من (أبوظبي، الدمام، عمان)، وذلك في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى المعنية بدول الخليج العربى.

وأضافت الشركة في بيان صحفي، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 سيتم تشغيل رحلة واحدة يوميا إلي كلٍ من (أربيل، بغداد) بالعراق.

أما بالنسبة للدول الأتية (الكويت، الدوحة، البحرين، بيروت) جاري استخراج التصاريح اللازمة مع السلطات المعنية وسوف يتم موافاة عملاء الشركة بالمواعيد الجديدة.

وفى حال وجود أية استفسارات يرجى من السادة عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو البريد الالكتروني

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com