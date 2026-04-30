شهادات ادخار جديدة من CIB.. استثمار آمن بعوائد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 06:24 مساءً - أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إطلاق مجموعة جديدة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية تصل إلى 19.5% سنويًا، في خطوة تستهدف جذب مزيد من السيولة من الأفراد وتقديم حلول ادخارية آمنة تلائم مختلف شرائح العملاء.

ويأتي طرح شهادات CIB الجديدة في وقت يشهد فيه السوق المصرفي المصري منافسة قوية بين البنوك على تقديم أعلى عائد على شهادات الادخار، خاصة مع تزايد اهتمام العملاء بالحصول على دخل ثابت أو متغير يواكب تحركات أسعار الفائدة.

تفاصيل شهادات ادخار CIB الجديدة بعائد ثابت ومتغير

تتضمن الشهادات الجديدة شهادة ادخار بعائد ثابت يبلغ 17.5% سنويًا يصرف شهريًا، وبحد أدنى للاكتتاب يبدأ من 50 ألف جنيه، ما يوفر مصدر دخل منتظم للراغبين في استثمار مدخراتهم دون تحمل مخاطر تقلبات السوق.

كما طرح البنك شهادة ادخار متغيرة بعائد يومي يصل إلى 19.25% سنويًا، مرتبط بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي المصري، مع حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه، وهو ما يجعلها مناسبة لفئات واسعة من العملاء.

أما أعلى شهادة ضمن الطرح الجديد، فهي شهادة بعائد متغير يصرف شهريًا يصل إلى 19.5% سنويًا، مع الاستفادة من أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة، نظرًا لارتباطها بسعر الكوريدور، وبحد أدنى 1000 جنيه فقط.

رسوم كسر شهادات CIB وإمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر

ومنح البنك التجاري الدولي CIB العملاء مرونة كبيرة في استرداد قيمة الشهادات، حيث يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وتبدأ رسوم الاسترداد المبكر من 2.5% خلال السنة الأولى، ثم 2% في السنة الثانية، و1% في السنة الثالثة، وهو ما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من العائد مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السيولة عند الحاجة.

ورغم رسوم الكسر، تظل العوائد النهائية جذابة، إذ يصل صافي العائد إلى نحو 17% سنويًا للشهادة ذات عائد 19.5% حال الاسترداد خلال السنة الأولى، مقابل نحو 16.75% للشهادة اليومية.

أعلى فائدة شهادات في مصر.. لماذا تجذب شهادات CIB العملاء؟

يرى خبراء مصرفيون أن طرح شهادات CIB الجديدة يأتي ضمن المنافسة المستمرة بين البنوك المصرية لتقديم أفضل شهادات ادخار بعائد مرتفع، في ظل اتجاه بعض العملاء للمفاضلة بين الشهادات البنكية وبدائل أخرى مثل الذهب أو صناديق الاستثمار.

ورغم تعدد البدائل، تظل الشهادات البنكية الخيار الأكثر جذبًا لشريحة كبيرة من العملاء، بفضل الأمان، وثبات العائد، وسهولة الحصول على دخل دوري، إلى جانب مزايا إضافية مثل الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.