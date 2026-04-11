موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:27 مساءً - يبحث عشاق كرة القدم عن موعد المواجهة المرتقبة بين ليفربول ضد فولهام ، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين وسط صراع محتدم على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

وتُقام المباراة على ملعب آنفيلد، حيث يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة إلى طريق الانتصارات، في مواجهة لن تكون سهلة أمام فولهام الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويدخل ليفربول اللقاء تحت ضغوط كبيرة، بعد سلسلة نتائج سلبية شهدت ثلاث هزائم متتالية في مختلف البطولات، بدأت بالخسارة أمام برايتون بنتيجة 2-1 في الدوري، تلتها هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس إنجلترا، قبل أن يتعثر مجددًا بالسقوط أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتزيد هذه النتائج من أهمية مواجهة فولهام، حيث يبحث ليفربول عن استعادة التوازن سريعًا، ووقف نزيف النقاط، من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على المراكز المتقدمة، وإرضاء جماهيره التي تنتظر رد فعل قوي من الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويركز ليفربول، الذي يمر بفترة صعبة، على تأمين موقعه ضمن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن تشيلسي، وثلاث نقاط عن برينتفورد، بينما يأتي فولهام تاسعاً برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام فى الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو اليوم السبت 11 أبريل 2026، وتنطلق صافرة بداية المباراة فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ــ السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 تنقل عبر شاشتها، وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 2 لبث المواجهة.