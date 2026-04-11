وزير الصناعة يعين خلود بسيوني مديرا لمكتب وزير الصناعة

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 05:03 مساءً - أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة قراراً بتعيين خلود بسيوني مديراً لمكتب الوزير.

وتتمتع خلود بسيوني مدير مكتب وزير الصناعة بخبرات متراكمة تقارب 20 عاماً، حيث التحقت في بداية مسيرتها المهنية بالهيئة المصرية العامة للبترول وعملت بها باحثة تسويق منتجات بترولية بنيابة التجارة الخارجية بالهيئة، ثم مديرة مكتب نائب رئيس الهيئة التنفيذي للتجارة الخارجية والمشرف على العمليات والتجارة الداخلية، ثم مديرة مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

كما تقلدت بسيوني منصب مدير مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، ثم مدير عام الحوكمة وعلاقات المساهمين بشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط الأنابيب.

وخلود بسيوني حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وليسانس الألسن قسم اللغة الإنجليزية.

