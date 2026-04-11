باحث سياسي: مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد قد تؤثر على محادثات لبنان وإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:27 مساءً -

قال الدكتور يوسف هزيمة الكاتب والباحث السياسي، إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد من المتوقع أن تلقي بظلالها على المحادثات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات الدبلوماسية قد تسهم في إعادة تشكيل مسار التهدئة في المنطقة.

وأوضح هزيمة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن البنود التي طرحتها إيران في سياق التفاوض كان من شأنها التأثير على مختلف جبهات الصراع، معتبرًا أن هذه التحركات أربكت حسابات عدة أطراف إقليمية، وعلى رأسها القيادة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ما دفعها إلى تسريع خطواتها نحو فتح قنوات تفاوض مع الجانب اللبناني.

وأشار إلى أن الداخل اللبناني يشهد انقسامًا واضحًا بشأن الدخول في مفاوضات مباشرة، حيث يفضل قطاع واسع من اللبنانيين تثبيت وقف إطلاق النار أولًا، وهو ما يتقاطع مع مواقف رسمية في حين تميل أطراف أخرى إلى المضي قدمًا في التفاوض حتى دون انتظار تهدئة كاملة.

وأكد «هزيمة» أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قد يكون لها تأثير إيجابي نسبي على المحادثات بين لبنان وإسرائيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن لبنان قد يضطر للانخراط في هذه المفاوضات في ظل تعقيدات المشهد حتى قبل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.