نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تراجع إيرادات قناة السويس إلى 95 مليار جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 05:03 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إيرادات قناة السويس شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لتسجل نحو 95 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات سابقة في الموازنة بلغت 200 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع أن تُغلق إيرادات القناة العام المالي الحالي عند نحو 130 مليار جنيه، على أن ترتفع إلى حوالي 160 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، في ظل التحسن التدريجي المتوقع في حركة التجارة العالمية.

