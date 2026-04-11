لا مجال للخطأ.. الزمالك أمام شباب بلوزداد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:15 صباحاً - تتجه البوصلة الكروية في القارة الإفريقية نحو مواجهة من العيار الثقيل عندما يصطدم الزمالك بنظيره شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، حيث لا مجال للهدوء في مباريات بهذا الحجم فكل كرة قد تصنع فارقًا وكل لحظة قد تغير مسار بطاقة التأهل إلى النهائي.

طموحات شباب بلوزداد والزمالك اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك شق طريقه نحو هذا الدور بعد صراع قوي أمام أوتوهو الكونغولي انتهى بتفوق إجمالي 3-2 في سلسلة مباريات أظهرت شخصية الفريق في الأوقات الحاسمة، وفي المقابل نجح شباب بلوزداد في تجاوز عقبة المصري البورسعيدي بعد مواجهتين متقاربتين انتهتا بالتعادل قبل أن يحسم التأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض ليحجز مكانه في واحدة من أقوى محطات البطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

تقام مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر في ليلة كروية تمتد أجواؤها بين أكثر من دولة عربية وإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

يمكن متابعة لقاء الزمالك عبر شاشة beIN SPORTS 3 التي تنقل الحدث بتغطية كاملة تشمل كل تفاصيل المباراة لحظة بلحظة كما تعرض أيضًا عبر قناة الجزائرية الرياضية الأرضية التي تواكب اللقاء لجماهيرها المحلية في بث مباشر.

معلق مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

ويصاحب أحداث المباراة صوت المعلق الرياضي محمد بركات الذي يتميز بأسلوب هادئ وتحليل سريع أثناء مجريات اللعب حيث يلتقط تفاصيل اللقاء بدقة ويحول كل هجمة وصراع داخل الملعب إلى مشهد صوتي حي يقرب المشاهد من أجواء المباراة وكأنه داخل المستطيل الأخضر.