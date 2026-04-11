باكستان تعرب عن أملها في تعامل أمريكا وإيران بشكل بنّاء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:30 مساءً - وصل وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، برفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسلام آباد اليوم للمشاركة في محادثات إسلام آباد.

واستقبل الوفد الأمريكي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد الجيش الفريق أول عاصم منير، ووزير الداخلية محسن رضا نقوي عند الوصول.

وأثناء الترحيب بنائب الرئيس الأمريكي، أشاد وزير الخارجية الباكستاني بالتزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي الدائم، معربا عن أمله في أن يتعامل الأطراف بشكل بنّاء، وأعاد التأكيد على رغبة باكستان في مواصلة تسهيل الأطراف للوصول إلى حل دائم ومستدام للنزاع.

وأعلنت الحكومة الباكستانية إنشاء مركز إعلامي متطور لتسهيل عمل الصحافيين المحليين والأجانب الذين يغطون المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما قال وزير الإعلام عطاء الله تارار.

وأوضح تارار للصحفيين أن المنشأة، الواقعة في مركز "جناح" للمؤتمرات، توفر خدمة إنترنت عالية السرعة ومجموعة من الخدمات المجانية لدعم التغطية الإعلامية. كما تم تنظيم خدمات نقل (حافلات مكوكية) لنقل الصحافيين بين المركز الإعلامي وأحد الفنادق في مركز التسوق الرئيسي بالمدينة.