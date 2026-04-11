«التموين» تُكثف استعداداتها لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم: ضخ مكثف للسلع ومتابعة ميدانية مستمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:27 مساءً - في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واستعدادًا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها ومديرياتها على مستوى الجمهورية، لضمان توافر السلع وانتظام عمل المنظومة التموينية وحماية صحة وسلامة المواطنين خلال فترة الأعياد.

ووجهت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بكافة المديريات التموينية، تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف التمويني أولًا بأول، مع الربط المباشر بغرف العمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات، وتحقيق الاستجابة الفورية لأي متغيرات في الأسواق.

وأكدت الوزارة استمرار ضخ السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة من خلال المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشركات التابعة، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، والسيارات المتنقلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات، مع الالتزام بطرح السلع بأسعار مناسبة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خلال فترة الأعياد.

كما شددت على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، إلى جانب صرف المنحة المقررة للمستحقين، مع المتابعة اليومية الدقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات أو تأخير.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، وجهت الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية، خاصة محال بيع وتداول الأسماك المملحة والمدخنة (الرنجة والفسيخ)، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ممثلة في مباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجهزة الطب البيطري، للتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر.

كما تم التأكيد على تشديد الرقابة على المخابز البلدية لضمان جودة الخبز المدعم ومطابقته للمواصفات، مع استمرار حملات التفتيش على الأسواق والمخازن لضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد، ترتكز على استقرار الإمدادات، وانتظام منظومة صرف الدعم، والتواجد الميداني الفعال، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق.

وشدد على أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة، مع متابعة ميدانية مستمرة من قيادات الوزارة والمديريات التموينية والشركة القابضة، للتدخل الفوري في حال رصد أي اختناقات أو مخالفات، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق يأتيان على رأس أولويات العمل خلال هذه الفترة.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها في إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع وانتظام منظومة الدعم، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويلبي احتياجات المواطنين خلال احتفالات الأعياد.