وزارة التموين تطرح الرنجة بسعر من 145 لـ170 جنيها للكيلو بمناسبة شم النسيم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:27 مساءً - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الرنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ من 145 إلى 170 جنيها للكيلو بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

كما يتم طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع.

على جانب آخر، تشكل وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالمديريات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الأسواق والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، واستمرار الشركات التابعة لوزارة التموين بتوفير منتجات الرنجة والأسماك الممحلة والسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواحن وكل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.