نعرض لكم الان تفاصيل خبر لتعزيز الإيرادات الحكومية.. السودان يرفع سعر الدولار الجمركي 14% إلى 3222 جنيهاً من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 10:10 مساءً - العربية نت _ شهد السودان ارتفاعاً جديداً في سعر الدولار الجمركي، بعدما قررت إدارة الجمارك رفعه من 2827 جنيهاً إلى 3222 جنيهاً بنسبة 14%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية ومواكبة الارتفاع المتسارع في سعر الصرف.

وأثار القرار مخاوف واسعة من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، باعتبار أن الدولار الجمركي يعد أحد المحددات الرئيسية لتكلفة الواردات.

الدولار تجاوز حاجز 4 آلاف جنيه للمرة الأولى في السوق الموازية

وأكد متعاملون أن الزيادة الجديدة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، فيما واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية متجاوزاً حاجز 4 آلاف جنيه للمرة الأولى، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.

ووصفت الغرفة القومية للمستوردين الزيادة الأخيرة بأنها “كارثية”، محذرة من تفاقم الضغوط المعيشية وتدهور قيمة الجنيه السوداني.

وقال رئيس الغرفة الصادق جلال الدين صالح إن الدولار الجمركي تم تعديله تسع مرات منذ يناير 2025 وحتى أبريل 2026، بزيادة بلغت 61%، بينما ارتفع منذ تحريره في يونيو 2021 أكثر من 11 ألف بالمئة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

واعتبر صالح أن السياسات الاقتصادية الحالية تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات، مؤكداً أن أعباء الجمارك يتحملها المواطن في نهاية المطاف، وأن استمرار هذه الزيادات يفاقم التضخم ويزيد من نشاط الاقتصاد الموازي والتهريب.

في المقابل، ربطت الحكومة القرار بحزمة إجراءات لتنظيم الاستيراد تهدف إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتعزيز الإيرادات الحكومية.. السودان يرفع سعر الدولار الجمركي 14% إلى 3222 جنيهاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.