إنتر يسير بثبات نحو لقب الكالتشيو

إنتر يسير بثبات نحو لقب الكالتشيوبات لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم على مرمى حجر من إنتر ميلان، الذي اقترب أكثر من أي وقت مضى من استعادة عرش "السكوديتو" بعد فوز كاسح على أرضه أمام كالياري بثلاثة أهداف دون رد مساء الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من "الكالتشيو".

سجل ثلاثية الإنتر الفرنسي ماركوس تورام، والإيطالي نيكولو باريلا، والبديل البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقائق 52، 56، 90+2.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا بفارق مريح يبلغ 12 نقطة عن مطارده المباشر وحامل اللقب نابولي والذي يلتقي في نفس الجولة مساء السبت مع لاتسيو، وذلك قبل خمس جولات فقط من ختام منافسات المسابقة.

أما كالياري، فيواصل معاناته في أسفل الجدول، حيث نجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ16، بفارق 6 نقاط فقط عن منطقة الهبوط المباشرة، مما يضعه تحت ضغط كبير في المباريات المتبقية من الموسم.

وفي مباراة ثانية، تغلب فريق ساسولو على ضيفه كومو بهدفين لواحد في مواجهة جاءت أهدافها الثلاثة في غضون 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، حيث تقدم كريستيان فولباتو لساسولو في الدقيقة 42، قبل أن يضيف الأنغولي مبالا نزولا الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين، بعدها نجح الأرجنتيني نيكو باز في تسجيل هدف تقليص الفارق لكومو في الدقيقة 45+ 2.

ورفع ساسولو رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي كومو خامسا مؤقتا بـ 58 نقطة، على بعد نقطتين من يوفنتوس الرابع بـ60 نقطة، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وبنفس نقاط روما السادس قبل هذه الجولة والذي يمكنه التقدم للمركز الخامس في حال فوزه على أتلانتا.