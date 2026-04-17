كشف ملابسات حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص واستخدامهم لسلاح أبيض في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 06:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص مستخدمين سلاح أبيض بالجيزة.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ  9 / الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص ونجله "مصابان بسحجات متفرقة") وطرف ثان: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بالرأس") ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيام الطرف الثانى بمعاكسة كريمة الأول تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض – ماسورة بلاستيكية) مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.

 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم "الأداتان المستخدمتان فى التعدى" ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.  

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

هيثم هارون

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا