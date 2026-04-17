صيانة وتشجير حدائق مستشفى العريش استعداد لافتتاح قسم الكلى الصناعي خلال احتفالات العيد القومي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 06:34 مساءً - تابع اللواء وليد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة العريش ، الجمعة، استعدادات مستشفى العريش العام بحضور الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة، أعمال الصيانة التشجير الحدائق مستشفى العريش العام استعداد لاحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأكد رئيس مجلس مدينة العريش، أنه جاري العمل بواسطة إدارة الحدائق بالمجلس أعمال الصيانة و التشجير لحدايق مستشفى العريش العام استعدادا لاحتفالات المحافظه بالعيد القومي واستقبال كافة الزيارات الرسميه للمحافظة.

وكان اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الخميس، قد زار، امس الخميس، مستشفى العريش العام، وتفقد مبنى الغسيل الكلوي تمهيدًا لافتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة ، في إطار دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على التجهيزات الطبية بالمبنى، ومدى جاهزيته لاستقبال المرضى، مؤكدًا على أهمية تقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الغسيل الكلوي، وتخفيف مشقة الانتقال عنهم.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة، والتأكد من توافر الكوادر الطبية والأجهزة اللازمة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة لأهالي شمال سيناء.

وخلال الجولة، تابع المحافظ مراحل تنقية المياه وضخها، واطمأن على انتظام العمل بالمحطة، مشيرا إلى أن المحطة تعد من أهم محطات المياه بالمحافظة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.