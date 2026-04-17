أخبار مصرية

الأرصاد تحذر: أتربة تتدفق باتجاه الوجه البحري والقاهرة الكبرى

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 07:27 مساءً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية في تنويه هام ، تدفق كتلة أخرى من الأتربة إلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية .

 

 

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : تعمل على استمرار تدهور مستوى الرؤية الأفقية، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء .

 

كما تظهر بعض السحب على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت ، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم.

 

 

 

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

