الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

وزارة الخارجية : نتابع واقعة وفاة ضياء العوضى في دبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 01:23 مساءً - تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج واقعة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، وذلك عقب تلقي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي إخطارًا من شرطة دبي بوفاته بأحد فنادق الإمارة.

 

وقد وجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، القنصلية العامة المصرية في دبي بالتواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

 

كما تواصل وزارة الخارجية التنسيق مع أسرة الفقيد ومحامي الأسرة، حيث من المقرر ان يستقبل السفير حداد الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية زوجة الموطن المتوفي وأفراد أسرته بمقر الوزارة لاستكمال الإجراءات القنصلية اللازمة، وتقديم واجب العزاء، والتأكيد على استمرار متابعة هذا الملف حتى الانتهاء من كافة الإجراءات ذات الصلة.

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

