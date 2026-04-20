رئيس وزراء كندا : علاقتنا مع الولايات المتحدة أصبحت نقطة ضعف يجب تصحيحها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 01:23 مساءً - قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن العلاقات الاقتصادية القوية لكندا مع الولايات المتحدة كان من قبل مصدر قوة، لكنها تحولت الآن إلى نقطة ضعف يجب تصحيحها.

وفى خطاب ألقاه كارني، الأحد، تحدث رئيس وزراء كندا عن جهود إدارته لتعزيز الاقتصاد الكندي بجذب استثمارات جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى.

كارني ينتقد سياسة الرسوم الجمركية الامريكية

وقال كارني، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، إن العالم بات أكثر خطراً وانقساماً، وقد غيرت الولايات المتحدة بشكل جذري نهجها فى التجارة، ورفعت الرسوم الجمركية إلى مستويات لم نشهدها منذ الكساد الكبير.

وتابع كارني قائلاً إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد أثرت على العاملين فى صناعة السيارات والصلب، مشيراً إلى أن الشركات تتراجع عن الاستثمارات بسبب حالة عدم اليقين التي تحوم فوق الجميع.

وقد أغضب تصريحات ترامب الكثير من الكنديين، حيث اقترح مراراً ان تصبح كندا الولاية الـ 51.



وقال كارني إنه يخطط لاطلاع الكنديين بشكل منتظم على جهود حكومته للتنوع بعيداً عن الولايات المتحدة.

وأضاف: لا يمكن أن يتحقق الأمن بتجاهل او التقليل منا لتهديدات الحقيقية للغاية التي نواجهها ككنديين، ووعد بعدم تجاهل التحديات التي تواجهها البلاد على الإطلاق.

وقالت أسوشيتدبرس إن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها كارني عن تحول فى القوة العالمية. فخلال خطاب له فى يناير الماضى امام منتدى دافوس الاقتصاديى العالمى بسويسرا، تلقى رئيس الوزراء الكندي إشادة واسعة لإدانته "الإكراه الاقتصادى" الذى تمارسه الدول الكبرى على الدول الصغيرة.

وأثارت تصريحات كارني فى هذا الوقت غضب ترامب، وقال الرئيس الأمريكى إن كندا تعيش بسبب الولايات المتحدة.

وفى الأسبوع الماضي، حصل رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى على أغلبية برلمانية بعد عام من توليه منصبه، ما منحه الصلاحيات اللازمة لتسريع الإصلاحات الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد.

ومع تحقيق هذه الانتصارات، أصبحت حكومة كارني، من حيث المبدأ، آمنة حتى عام 2029. وكان آخر رئيس وزراء حصل على أغلبية برلمانية هو جاستن ترودو، من عام 2015 إلى عام 2019.