الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

حكاية بطل.. برومو جديد يوثق بطولات الشهداء ويجسد إنسانيتهم.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 10:31 مساءً - نشر العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة "، برومو ثاني لسلسة أفلام " حكاية بطل"، والتي تتناول سيرة الشهداء الأبرار، و تستهدف سرد وقائع العمليات، وابراز الجانب الإنساني للشهداء على مستوى علاقاته بزملائه، وشخصيته ومواقفه اليومية.

كما تركز سلسلة حكاية بطل على تقديم الصورة الحقيقية للشهداء، من خلال رصد لحظة الإستشهاد أثناء تنفيذ المهام، وكيف تعاملوا مع المواقف الصعبة بروح قتالية عالية وإبراز الإيمان الكامل بالواجب الوطني .

اعتمدت السلسلة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاهد الدرامية، بما يساهم في إعادة تجسيد الوقائع بصورة واقعية ومؤثرة .



 
