الأهلى يقاطع قناة «مودرن MTI».. ويتخذ كل الإجراءات القانونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 10:31 مساءً - قررت إدارة النادي الأهلي مقاطعة قناة «مودرن MTI» وعدم التعاون معها، ومنع ظهور أي من عناصر منظومة الأهلي على شاشتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعنية بما يحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته تجاه ما جاء في بيان القناة وبثته في برامجها.

الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة «مودرن MTI»



تقدم النادي الأهلى صباح اليوم ببلاغ إلى معالي المستشار النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة «مودرن MTI» لقيامها بنشر أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب خلال برنامج «مودرن سبورت»..

وجاء في الشكوى أن مقدم البرنامج تناول ادعاءات كاذبة عن غضب رئيس الأهلي ومقاطعته للنادي بسبب تهميش دوره.. وهو كلام يخالف الحقيقة، ويهدف إلى الفتنة وزعزعة استقرار النادي، خاصة وأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، منذ انتخابه في أكتوبر الماضي حرص على توزيع ملفات العمل بين أعضاء المجلس وفقًا لمصلحة النادي.. وهو الذي طلب من مجلس الإدارة في الاجتماع الذي جرى بتاريخ 25/3/2026، تفويض الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس بملف كرة القدم.. ورئيس النادي يباشر الإشراف على العديد من الملفات الأخرى ذات الأهمية والخاصة باستراتيجية النادي وأهدافه المستقبلية..

وواصل الأهلى فى شكواه، أن تحديد الأدوار هو أمر يخص سياسة النادي ومجلس الإدارة. والمقاطعة التي تحدث عنها مقدم البرنامج في قناة «مودرن MTI» من وحي خياله، وقيمة النادي الأهلي ورمزية رئيسه محمود الخطيب بقيمته التاريخية أكبر من هذه الادعاءات «الكاذبة».