يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 10:34 مساءً - تترقب جماهير الكرة السعودية مواجهة قوية تجمع بين النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية.

تُقام المباراة على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض، حيث يسعى النصر، متصدر جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، إلى مواصلة نتائجه القوية والاقتراب أكثر من حسم اللقب رسميًا، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور. في المقابل، يدخل الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية تقلص الفارق وتُعيده بقوة إلى دائرة المنافسة.

توقيت انطلاق مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي

تنطلق صافرة بداية القمة مساء اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط أجواء جماهيرية مرتقبة تعكس حجم هذه المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي

تُبث المباراة بشكل حصري عبر شبكة “ثمانية”، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي، وذلك من خلال قناة “ثمانية 1 HD”. كما يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت باستخدام تطبيق “ثمانية”، الذي يوفر مشاهدة مباشرة بجودة متعددة تناسب مختلف سرعات الإنترنت.

معلق مباراة النصر ضد الأهلي

أسندت مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة إلى المعلق فارس عوض، الذي سيضفي حماسًا إضافيًا على أحداث اللقاء بصوته المميز.

وتحمل هذه القمة أهمية خاصة للفريقين، إذ يسعى النصر لتأكيد تفوقه والاستمرار في طريق التتويج، بينما يأمل الأهلي في قلب الموازين وإشعال المنافسة في الأمتار الأخيرة من الموسم، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.