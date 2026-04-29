رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 10:34 مساءً - تتجه الأنظار مساء الجمعة إلى واحدة من أقوى مواجهات الموسم في دوري روشن السعودي، حين يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع الأهلي على أرضية ملعب «الأول بارك»، في لقاء يحمل الكثير من الحسابات المعقدة مع اقتراب الحسم.

يدخل النصر المباراة وهو في موقع الصدارة برصيد 76 نقطة، بعدما قدّم مستويات هجومية لافتة جعلته الأكثر تسجيلًا هذا الموسم، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية قبل هذه القمة.

ويعول الفريق بشكل كبير على خبرة نجمه كريستيانو رونالدو، إلى جانب عناصر هجومية مميزة مثل جواو فيليكس وكينجسلي كومان، في محاولة لحسم المواجهة مبكرًا وقطع خطوة جديدة نحو اللقب

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي

على الجانب الآخر، يخوض الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، مدفوعًا بثقة كبيرة بعد نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى زخمه القاري. ويطمح الفريق إلى إيقاف زحف المتصدر، خاصة في ظل امتلاكه عناصر قادرة على صناعة الفارق مثل رياض محرز وإيفان توني، في مواجهة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدراته أمام أقوى هجوم في المسابقة.

موعد مباراة النصر والأهلي

تنطلق صافرة بداية الكلاسيكو يوم الجمعة 1 مايو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط ترقب جماهيري كبير داخل وخارج المملكة.

كيف يمكنني متابعة مباراة النصر ضد الأهلي

ويمكن متابعة اللقاء عبر شبكة “ثمانية”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري، سواء من خلال القناة التلفزيونية أو عبر التطبيق الرقمي، الذي يتيح متابعة تفصيلية تشمل الإحصائيات المباشرة وتحليل الأداء لحظة بلحظة.

توقعات مباراة النصر ضد الأهلي

المواجهة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات؛ فالنصر يسعى لتأكيد تفوقه والاقتراب أكثر من منصة التتويج، بينما يأمل الأهلي في قلب المعادلة وإشعال المنافسة حتى الجولات الأخيرة، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا يليق بقمة بهذا الحجم.