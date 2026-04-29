يلا شوت بلس مباشر الآن.. بث مباشر مشاهدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 10:34 مساءً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأهلي على ملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة قوية تحمل طابع الحسم في سباق اللقب والمراكز المتقدمة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة تُعد من أبرز مواجهات الموسم.

يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، مستفيدًا من سلسلة انتصارات قوية جعلته يتربع على صدارة جدول الترتيب، حيث يسعى لمواصلة هذا الزخم من أجل توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري. ويعتمد الفريق بشكل كبير على خبرات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقود الخط الأمامي بفعالية كبيرة، إلى جانب مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يقدمون مستويات ثابتة هذا الموسم.

كما يعيش النصر فترة ذهبية على مستوى النتائج، بعد تحقيقه انتصارات متتالية محليًا وقاريًا، ما يمنحه دفعة قوية قبل هذه القمة المرتقبة، خاصة مع اقترابه أيضًا من تحقيق إنجاز قاري في بطولة آسيا، وهو ما يعكس حالة الاستقرار الفني داخل الفريق.

في المقابل، يدخل الأهلي المواجهة بطموحات لا تقل قوة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في المربع الذهبي، وتُبقي على آماله في المنافسة على الوصافة. ويعتمد “الراقي” على توازن كبير بين الدفاع والهجوم، إلى جانب خبرات لاعبيه في المواجهات الكبرى، ما يجعله خصمًا صعبًا رغم فارق النقاط.

ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الأهلي ضد النصر

يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ما يزيد من أهمية هذه المباراة في تحديد ملامح المنافسة خلال الجولات المتبقية.

وتبقى هذه المواجهة واحدة من أبرز محطات الموسم، حيث لا تقتصر أهميتها على النقاط فقط، بل تمتد لتكون اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في الأمتار الأخيرة من البطولة.