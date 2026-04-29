بالفيديو.. لحظة الاعتداء على رجل يهودي في أحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 10:34 مساءً - في واقعة أثارت حالة من القلق في العاصمة البريطانية، وثق مقطع فيديو لحظة تعرض رجل يهودي لاعتداء بسلاح أبيض في منطقة غولدرز غرين، الواقعة شمال لندن، والتي تُعد من أبرز المناطق التي تضم جالية يهودية كبيرة.

الاعتداء على رجل في أحد شوارع لندن

أظهر الفيديو المتداول الرجل أثناء وقوفه بهدوء في محطة انتظار الحافلات، قبل أن يفاجأ بشخص يقترب منه بشكل مفاجئ، ليباغته بعدة طعنات متتالية، في مشهد صادم وثّقته الكاميرات، ويُعتقد أن الهجوم وقع في وقت كان فيه الضحية بمفرده، ما زاد من حالة الذعر بين السكان المحليين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل أجواء متوترة تعيشها بعض مناطق شمال غربي لندن، حيث لا تزال الجاليات اليهودية في حالة ترقب وحذر، عقب سلسلة من الحوادث التي استهدفت أماكن عبادتهم ومراكز تجمعاتهم، من بينها وقائع إشعال حرائق متعمدة أثارت مخاوف متزايدة بشأن سلامة تلك المجتمعات.

الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

تزامنت هذه التطورات مع تداعيات التصعيد العسكري المرتبط بـ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، إذ يرى مراقبون أن التوترات الدولية تلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية في بعض الدول الأوروبية، ما ينعكس في صورة حوادث فردية أو أعمال عنف ذات طابع عدائي.

وفي ظل هذه المعطيات، تتواصل الدعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق الحساسة، مع التأكيد على أهمية التصدي لخطاب الكراهية والعنف، حفاظًا على السلم المجتمعي وضمان سلامة جميع الفئات دون استثناء.