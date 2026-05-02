مصر تفتح أبوابها للعالم.. وزير الرياضة يدشن مونديال ناشئي رفع الأثقال بمشاركة 54 دولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 11:18 مساءً - افتتح الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات 2026، والتي تستضيفها مصر داخل صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، في حدث يعكس الحضور القوي للرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، إلى جانب محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ومحمد المانع نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وخالد المهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، وخوسيه كارلوس سكرتير الاتحاد الدولي، وأورسولا بابانديرا نائب رئيس الاتحاد الدولي، فضلًا عن الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ورئيس اللجنة المنظمة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، ترحيب مصر بكافة الوفود المشاركة، مشددًا على أن استضافة هذا الحدث العالمي تعكس ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدرات مصر التنظيمية، وقدرتها على استضافة البطولات الكبرى وفق أعلى المعايير.

وأوضح الوزير أن تنظيم البطولة يبعث برسالة واضحة حول مكانة مصر الرياضية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي، والاهتمام المتواصل بتطوير قدرات الشباب وصقل مواهبهم.

وأضاف أن أبطال العالم من الناشئين لا يتنافسون فقط على حصد الميداليات، بل يجسدون قيم الرياضة الحقيقية من تعاون وتواصل بين الشعوب، وهو ما يعزز من دور الرياضة كأداة للتقارب الإنساني.

وأشار الدكتور جوهر نبيل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الناشئين، باعتباره الأساس في بناء مستقبل الرياضة المصرية، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات الفنية والتنظيمية لضمان خروج البطولة بصورة تليق باسم مصر.

ووجّه الوزير الشكر للاتحاد المصري لرفع الأثقال، وهيئة قناة السويس، وجميع الجهات المنظمة والمتطوعين، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا الحدث الدولي.

من جانبه، رحّب اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالوفود المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق نتائج مميزة، إلى جانب الاستمتاع بإقامتهم داخل المحافظة، مؤكدًا جاهزية الإسماعيلية الدائمة لاستضافة مختلف البطولات والأحداث الرياضية الدولية، لما تمتلكه من بنية تحتية رياضية وفندقية متميزة.

وفي السياق ذاته، أعرب محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، عن سعادته بإقامة البطولة في مصر، مشيدًا بالإمكانات التنظيمية والبنية التحتية التي وفرتها الدولة، والتي تعكس خبرة كبيرة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد جلود أن مصر أصبحت واحدة من أبرز الوجهات لاستضافة البطولات الدولية، بفضل كوادرها المؤهلة وقدراتها التنظيمية، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد مستوى فنيًا قويًا، خاصة في ظل المشاركة الواسعة، وهو ما يعكس تطور رياضة رفع الأثقال عالميًا، لا سيما في فئة الناشئين.

بدوره، أكد محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ورئيس اللجنة المنظمة، أن استضافة البطولة تمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير اللعبة، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة على الساحة الدولية.

وأوضح أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير كافة عناصر النجاح، من تجهيزات فنية وتنظيمية على أعلى مستوى، بما يضمن خروج البطولة بشكل مشرف، ويمنح اللاعبين الناشئين فرصة مثالية لاكتساب الخبرات الدولية.