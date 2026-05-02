من منصات المشروع القومي للموهبة إلى التتويج القاري.. وزير الشباب والرياضة يستقبل "ترند الذهب" عبد الله حسونة بعد تألقه في بطولة أفريقيا للمصارعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 08:18 مساءً - استقبل الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطل المصري عبد الله حسونة، أحد أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي خطف الأنظار مؤخرًا بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة، ليصبح حديث الجماهير ويتصدر منصات التواصل الاجتماعي تحت لقب "ترند الذهب".

وجاء هذا الاستقبال في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأبطال وتسليط الضوء على النماذج المشرفة، خاصة تلك التي تنجح في الجمع بين الإنجاز الرياضي والتأثير الجماهيري، بما يعزز نشر ثقافة الممارسة الرياضية ويحفز الأجيال الجديدة على السعي نحو التميز.

وخلال اللقاء، أثنى وزير الشباب والرياضة على الأداء الفني والبدني المميز الذي قدمه حسونة، مؤكدًا أن ما حققه اللاعب يتجاوز حدود التتويج بالميدالية الذهبية، ليصل إلى صناعة حالة جماهيرية لافتة تعكس شغف الشباب المصري بالرياضة وقدرته على صناعة الأبطال.

وأكد الوزير أن "عبد الله حسونة يقدم نموذجًا متكاملًا لبطل يجمع بين المهارة والروح والحضور، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه ودعمه في مختلف الألعاب"، مشددًا على استمرار العمل لاكتشاف ورعاية المواهب الواعدة وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدها على تحقيق النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.