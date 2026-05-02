اطّلع على الآن بدون تقطيع.. تردد قناة ART حكايات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 09:29 مساءً - يهتم عدد كبير من عشاق الدراما في مصر والوطن العربي بالبحث عن تردد قناة ART حكايات زمان 2026، خاصة مع حرص القناة على عرض باقة مميزة من المسلسلات المصرية والعربية القديمة والحديثة على مدار اليوم.

تردد قناة ART حكايات زمان 2026 على نايل سات

أعلنت شبكة ART عن تحديث تردد قناة ART حكايات زمان على القمر الصناعي نايل سات، بما يساعد على تحسين جودة البث وتقديم مشاهدة مستقرة للمشاهدين.

وجاء التردد الجديد كالتالي:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

طريقة ضبط تردد قناة ART حكايات زمان 2026 على الرسيفر

يمكن للمشاهدين استقبال قناة ART حكايات زمان بسهولة من خلال الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال، ثم اختيار إضافة تردد جديد، وإدخال البيانات الخاصة بالقناة بشكل صحيح، وبعدها يتم البحث وحفظ القناة ضمن القائمة.

محتوى قناة ART حكايات زمان 2026

تقدم قناة ART حكايات زمان مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تجمع بين الأعمال الكلاسيكية والدراما الحديثة، وهو ما يجعلها من القنوات المفضلة لدى محبي الدراما المصرية والعربية.

وتركز القناة على عرض أعمال تناسب مختلف الفئات العمرية، مع تنوع كبير في الأنواع الدرامية بين الاجتماعي والكوميدي والرومانسي.

هل قناة ART حكايات زمان 2026 مشفرة أم مجانية؟

تعمل قناة ART حكايات زمان ضمن شبكة ART المشفرة، حيث تعتمد على نظام الاشتراك المدفوع، ما يتيح للمشاهدين متابعة المحتوى بدون انقطاع وبجودة مناسبة، مع تقليل الفواصل الإعلانية مقارنة بالقنوات المفتوحة