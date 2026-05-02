الأرصاد تحذر من طقس الأحد: انخفاض مفاجئ للحرارة وأمطار تصل لحد السيول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 11:18 مساءً -

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الأحد الموافق 03 مايو 2026، محذرة من حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطاً قوياً للرياح المثيرة للأتربة.

انخفاض الحرارة بـ 7 درجات

وكشف بيان الأرصاد عن انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة كما يلي:

السواحل الشمالية: تتراوح بين (20 : 23) درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح بين (25 : 26) درجة.

شمال الصعيد: تتراوح بين (29 : 31) درجة.

خريطة سقوط الأمطار ودرجة حدتها

وأشار البيان إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وفقاً للآتي:

أمطار متوسطة (قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً): على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر، وقد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة من نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع هبات رياح قد تصل سرعتها إلى 70 كم/س. كما تشهد الملاحة البحرية اضطراباً في البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/س، ويرتفع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة توخي الحذر من مخاطر السحب الرعدية والرياح الهابطة، واتباع الآتي:

احتمال ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

القيادة بهدوء وحذر على الطرق السريعة مع تدهور الرؤية الأفقية.

تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.